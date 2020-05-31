توزيع أدوية ومطهرات على 1001 حالة مخالطة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمديرية سجلت 21 إصابة جديدة، وبلغت عدد الحالات المصابة بالمحافظة 362 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا.

وأضافت، لـ"اليوم السابع"، تم توزيع أدوية ومطهرات وكمامات من خلال الإدارات الصحية، و4 عيادات، اليوم الأحد، على 1001 حالة مخالطة، مؤكدة تم شفاء 107 حالات مصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات سجلت 1088 حالة اشتباه، وتتم متابعة 1494 حالة، ومن تم سحب عينات منهم 31 حالة بـ12 مستشفى، وعدد من تتم متابعتهم 2998 حالة.

كما تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، حى غرب بالعاصمة، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وذلك لمتابعة سير وانضباط العمل والتعرف على مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، حيث تفقد العديد من شوارع حى غرب بالعاصمة، ومتابعة رفع كافة الإشغالات، مكلفاً رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، برفع كفاءة النظافة العامة ورفع الاشغالات أولاً بأول بشوارع المدينة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ كفرالشيخ، رئيس المركز والمدينة باستمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة المنشآت العامة والخاصة، والشوارع، والميادين العامة بدائرة المحافظة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ، على العاملين الميدانيين بالمحافظة بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية، والالتزام بإرشادات الوقاية واستمرار أعمال حملات النظافة العامة والتجميل دون إخلال بالعمل.











