اليوم السابع
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تنفيذ 2327 حكما قضائيا وتحرير 1935 مخالفة مرورية بالقليوبية

الأحد، 31 مايو 2020 03:12 م
تنفيذ 2327 حكما قضائيا وتحرير 1935 مخالفة مرورية بالقليوبية ضبط هاربين - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية ، من ضبط 184محكوما عليهم ، و10 أحكام جنائية ، خلال حملة أمنية بمدن المحافظة ، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية ، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى ، بضبط 184محكوما عليهم بإجمالى 2327 أحكام منفذة، 650 حكما جزئيًا، و149حكما مستأنفا، وتحصيل 1309 غرامة ، وتحرير 83 مخالفة .

كما تم شن حملة مرورية بالطرق العامة والرئيسية بالمحافظة وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات مرورية لقائدى سيارات ودراجات نارية، حيث تم تحرير 1935 مخالفة، و 602 مخالفة انتظار خاطئ، و 231 تصالح فورى، وسحب 23 دراجة نارية وحجز 7 دراجات، وتحصيل مبلغ 16550.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، برئاسة العقيد أحمد سليم، تم ضبط 23 قضية تموينية، شملت قضية سلع منتهية الصلاحية، وقضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و15قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و5بمجال الغش التجارى ومصانع غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 

 

 


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