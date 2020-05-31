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"تكبير ودموع"..لحظة دخول مصلين المسجد الأقصى بعد إغلاقه 70 يوما بسبب كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 10:57 ص
"تكبير ودموع"..لحظة دخول مصلين المسجد الأقصى بعد إغلاقه 70 يوما بسبب كورونا لحظة دخول المسجد الاقصى
كتب محمد شعلان

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استقبل فلسطينيون قرار فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعد إغلاقه بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد لمدة 70 يوما بفرحة عارمة وتكبيرات العيد، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، فيديو للحظة فتح المسئولين أبواب المسجد ، حيث هرع المصلون الفلسطينيون بالجري داخل ساحات المسجد الأقصى وسط ترديد تكبيرات العيد ودموع الفرح لعودتهم للصلاة في المسجد الأقصى.

ودخل المصلون المسجد الأقصى في أفواج عبر 3 أبواب بعد فتحها الساعة الثالثة فجرا.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، عن فتح جميع أبواب المسجد اعتبارا من يوم اليوم الأحد.

لحظة دخول المسجد الاقصى
لحظة دخول المسجد الاقصى

 

وأفادت مراسلة " روسيا اليوم " في القدس فجر يوم الأحد، بأن دائرة الأوقاف دعت في بيان، جميع المصلين ورواد المسجد الأقصى إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة لمنع تفشي فيروس كورونا، وأهمها ما يلي:

- التزام كل مصل بالكمامة وإحضار سجادة للصلاة.

- خضوع كل مصل لفحص الحرارة أثناء الدخول للمسجد.

- الأخذ بسياسة التباعد وعدم الاحتكاك حال الدخول والخروج من المسجد وأثناء أداء الصلاة.

- الالتزام بالخطوط والأماكن التي وضعتها دائرة الأوقاف الإسلامية لتأدية الصلاة سواء الأماكن المسقوفة أو في الساحات.

- الاهتمام بالنظافة المطلقة في المسجد الأقصى المبارك بشكل عام وفي أماكن الوضوء والحمامات بشكل خاص.

 

وفي نفس الوقت، اقتحم 75 مستوطنا "يهوديا " اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى ، وذلك بعد ساعات من افتتاحه أمام المصلين، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من "باب المغاربة " بحماية قوات الاحتلال، واعتقلت شابين وفتاتين ، بينهما صحفية .

 

وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت أمس السبت، إلى اقتحام الأقصى بأعداد كبيرة.


المسجد الاقصى

فلسطين

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القدس

كورونا فى فلسطين

فتح المسجد الاقصى

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