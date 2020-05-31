اليوم السابع
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تقرير لجهاز الإحصاء: 60 ألف عقد زواج فى ديسمبر الماضى بزيادة 5%

الأحد، 31 مايو 2020 10:45 ص
تقرير لجهاز الإحصاء: 60 ألف عقد زواج فى ديسمبر الماضى بزيادة 5% زواج
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات حكومية ارتفاع عدد عقود الزواج في شهر ديسمبر الماضي 2019، حيث بلغ عدد عقود الزواج 60.8 ألف عقد زواج، مقابل 57.8 ألف عقد زواج في شهر ديسمبر من عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 5.2%.
 
ورصدت بيانات النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد اشهادات الطلاق بلغت نحو 17.7 ألف اشهاد في ديسمبر الماضي، مقابل 17.9 ألف اشهاد في نفس الشهر من عام 2018، بتراجع طفيف بلغ 200 اشهاد.
 
وفي سياق آخر، تناول التقرير ارتفاع عدد السكان الذكور حيث سجل نحو 51.4 مليون في ديسمبر الماضي 2019، مقابل 50.6 مليون في نفس الشهر من عام 2018، بزيادة بلغت نحو 800 ألف، كما شهد عدد الإناث زيادة أيضا في نفس الفترة، وسجل نحو 48.4 مليون في ديسمبر الماضي، مقابل 47.6 مليون في نفس الشهر من عام 2018. 
 
وأشار التقرير إلى أن أعداد المواليد تراجعت بشكل طفيف في يناير الماضي 2020، حيث سجل نحو 189.4 ألف مولود، مقابل 204.9 ألف مولود في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 15.5 ألف مولود، كما تراجع عدد الوفيات ليصل إلى 57 ألف حالة وفاة في يناير 2020، مقابل 61.3 ألف حالة وفاة في نفس الشهر من عام 2019، بفارق 4.3 ألف حالة.

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الاحصاء

عقود زواج

اخبار الاقتصاد

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