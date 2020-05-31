اليوم السابع
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تغسيل جثمان شقيقة رئيس جامعة طنطا وتكفينها بكفن 3 طبقات بعد وفاتها جراء كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 03:48 م
تغسيل جثمان شقيقة رئيس جامعة طنطا وتكفينها بكفن 3 طبقات بعد وفاتها جراء كورونا الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية – مصطفى عادل

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أكد الدكتور أحمد البرعي مدير الحجر الصحي بكفر الزيات بمحافظة الغربية، أنه تم تغسيل جثمان شقيقة الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا والتي توفيت داخل الحجر الصحي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه يتم تغسيل الجثمان وفقا لقواعد الوقاية المتبعة بوزارة الصحة، وتكفينها فى كفن من 3طبقات ووضعه فى كيس بلاستيك لمنع خروج اي سوائل من الجثمان ثم كيس اخر، على ان يتم ذلك نقلها لمقابر قرية الهياتم مركز المحلة لدفنها بمقابر القرية.

وكانت شقيقة الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، قد توفيت اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ونعى نواب رئيس جامعة طنطا والعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وجميع العاملين وأفراد الأمن الإدارى، بخالص التعازى والمواساة فى وفاة شقيقة رئيس الجامعة.

كان الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، أعلن مؤخراً عن إصابة شقيقته بفيروس كورونا المستجد ووضعها داخل العناية المركزة، معربا عن حزنه الشديد لما أصاب شقيقته، مؤكداً أن الفيروس لا يميز بين صغير أو كبير.

وطالب رئيس جامعة طنطا، المواطنين بالحفاظ على أنفسهم والبعد عن الاماكن المزدحمة وارتداء الكمامات لتفادى الاصابه بالفيروس، مؤكدا ان هذا الوباء لا يفرق بين صغير وكبير وغنى وفقير،  داعيا الله ان يحفظ مصر واهلها وان يكشف عنا البلاء والوباء.

 


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وفاة شقيقة رئيس جامعة طنطا

شقيقة رئيس جامة طنطا

الحجر الصحى بكفر الزيات

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