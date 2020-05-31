اليوم السابع
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تغريم رئيس وزراء رومانيا 700 دولار لمخالفة قراره والظهور بدون كمامة

الأحد، 31 مايو 2020 02:00 ص
تغريم رئيس وزراء رومانيا 700 دولار لمخالفة قراره والظهور بدون كمامة رومانيا
رويترز

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قالت وكالة الأنباء الرسمية في رومانيا إن رئيس الوزراء لودوفيك أوربان دفع غرامة قدرها ثلاثة آلاف ليو (690 دولارا) السبت بعدما خرق قيودا فرضها هو نفسه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث لم يضع كمامة ودخن سيجارة في مكان مغلق.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لأوربان وهو جالس في مكتبه مع عدد من أعضاء الحكومة ويدخن سيجارة بينما لم يضع أي من الحضور كمامة. وكانت كماماتهم ملقاة على الطاولة.

وأقر أوربان في بيان بخرق القواعد قائلا إن بعض أعضاء الحكومة تجمعوا في مكتبه بعد يوم عمل طويل في 25 مايو الذي يوافق عيد ميلاده الخامس والسبعين.

ونقلت الوكالة عن البيان قوله "يعلم رئيس الوزراء أنه يتعين على جميع المواطنين إطاعة القواعد بغض النظر عن منصبهم. وإذا خُرق القانون فلا بد من تطبيق العقوبات".

وبعد إجراءات العزل الصارمة التي استمرت 60 يوما في ظل حالة طوارئ انتهى العمل بها في 15 مايو ، أمرت حكومة أوربان بحالة يقظة لمدة 30 يوما حيث جعلت وضع الكمامات إلزاميا في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة. وتحظر رومانيا التدخين داخل الأماكن المغلقة منذ 2016.

ومن المقرر أن تفتح المطاعم الملحقة بها مساحات في الهواء الطلق أبوابها يوم الاثنين في ظل قيود صارمة.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في رومانيا إلى 19133 إصابة اليوم السبت بزيادة 151 حالة اليوم. وسجلت البلاد 1253 وفاة.

 


رومانيا

رئيس الوزراء

غرامة

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