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تعليم القاهرة تبدأ تلقى التظلمات على نتائج الامتحانات لجميع الصفوف

الأحد، 31 مايو 2020 03:33 م
تعليم القاهرة تبدأ تلقى التظلمات على نتائج الامتحانات لجميع الصفوف محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت اليوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة فتح باب التظلمات على نتائج الامتحانات لجميع الصفوف، حيث يستمر فتح باب التظلمات حتى 18 يونيو .
 
وفى السياق أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه لن يتم السماح بدخول أي موظف أو مواطن للمديرية بدون ارتداءه للكمامة، وذلك كأجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، والحد من انتشاره، مع الحفاظ على التباعد ووجود مسافة كافية بين الموظفين .
 
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/ 2020بنسبة نجاح 98.6 % حيث قدم (153020) طالب وطالبة الأبحاث المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني من أصل 155055 طالب وطالبة .
 
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 100% ، واعتمد نتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 99% .
وأكد محمد عطية ، مدير مديرية التربية والتعليم أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة والبالغ عددهم ( 2035) سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في 21يونيو القادم ، مضيفا أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .
 

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