اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 03:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعليم الجيزة: تقديم طلبات التقدم لأولى ابتدائى الكترونيا لمدة شهر

الأحد، 31 مايو 2020 02:06 م
تعليم الجيزة: تقديم طلبات التقدم لأولى ابتدائى الكترونيا لمدة شهر خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ غدا الإثنين مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تلقى طلبات التقديم الكترونيا للمرحلة الاولى لرياض الاطفال للمدارس الرسميه للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزه للعام الدراسى 2020 / 2021 ، وذلك من خلال رابط التسجيل " http://gizaedu.gov.eg/kg.html" .
 
من جانبه أكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن المديرية لن تقبل التقديم ورقيا ولن يتم استقبال أي طلبات من هذا النوع، مشيرا إلى أن التقديم متاح الكنترونيا فقط ومستمر لمدة شهر، على موقع المديرية لأولياء أمور الاطفال الراغبين فى التقديم بدءا من غدا الاثنين الموافق 1/6/2020 و ينتهى يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020 .
 
وأضاف مدير تعليم الجيزة أن لابد أن يتم التسجيل من خلال ولى الامر فقط، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2020 إلكترونيا، مع الالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمدة من المحافظ، وعدم تكرار الرقم القومى ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.
 
وأشار حجازى إلى أن الحد الأدنى للتقدم بالسنة الاولى لرياض الاطفال اربع سنوات حتى 29 يوم 11 شهر 5 سنوات فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله . 
 
وأكدت محافظة الجيزة أنه لن يقبل أى طلب ورقى إلا بعد انتهاء التقدم الالكترونى، واستلام الملفات من 1/ 7 /2020 وحتى 31/ 7 / 2020، و لا يجوز النزول بالسن عن ستة سنوات وألا يزيد السن عن تسعة سنوات، وبالنسبة لأولوية القبول يلحق المقيدون بفصول رياض الأطفال بالمدرسة للصف الأول الابتدائى، وكذلك هناك أولوية لمن لهم إخوة بنفس المدرسة والأقرب سكنا لها، وفى جميع الأحوال يجب مراعاة تقارب الكثافات بين المدارس داخل القرية الواحدة أو المربع السكنى الواحد، و يحظر جمع تبرعات مالية أو مواد عينية منعاً للمسائلة القانونية، وعلى الطلاب الوافدين تقديم أوراق التحاق أبنائهم إلى الادارة التعليمية لمراجعة المستندات.
 
 

الجيزة

التقديم لاولي ابتدائى

اولي ابتدائى

التعليم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة