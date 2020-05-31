تعليم الجيزة: تقديم طلبات التقدم لأولى ابتدائى الكترونيا لمدة شهر

كتب سيد الخلفاوى

تبدأ غدا الإثنين مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تلقى طلبات التقديم الكترونيا للمرحلة الاولى لرياض الاطفال للمدارس الرسميه للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزه للعام الدراسى 2020 / 2021 ، وذلك من خلال رابط التسجيل " http://gizaedu.gov.eg/kg.html" .

من جانبه أكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن المديرية لن تقبل التقديم ورقيا ولن يتم استقبال أي طلبات من هذا النوع، مشيرا إلى أن التقديم متاح الكنترونيا فقط ومستمر لمدة شهر، على موقع المديرية لأولياء أمور الاطفال الراغبين فى التقديم بدءا من غدا الاثنين الموافق 1/6/2020 و ينتهى يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020 .

وأضاف مدير تعليم الجيزة أن لابد أن يتم التسجيل من خلال ولى الامر فقط، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2020 إلكترونيا، مع الالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمدة من المحافظ، وعدم تكرار الرقم القومى ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

وأشار حجازى إلى أن الحد الأدنى للتقدم بالسنة الاولى لرياض الاطفال اربع سنوات حتى 29 يوم 11 شهر 5 سنوات فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله .

وأكدت محافظة الجيزة أنه لن يقبل أى طلب ورقى إلا بعد انتهاء التقدم الالكترونى، واستلام الملفات من 1/ 7 /2020 وحتى 31/ 7 / 2020، و لا يجوز النزول بالسن عن ستة سنوات وألا يزيد السن عن تسعة سنوات، وبالنسبة لأولوية القبول يلحق المقيدون بفصول رياض الأطفال بالمدرسة للصف الأول الابتدائى، وكذلك هناك أولوية لمن لهم إخوة بنفس المدرسة والأقرب سكنا لها، وفى جميع الأحوال يجب مراعاة تقارب الكثافات بين المدارس داخل القرية الواحدة أو المربع السكنى الواحد، و يحظر جمع تبرعات مالية أو مواد عينية منعاً للمسائلة القانونية، وعلى الطلاب الوافدين تقديم أوراق التحاق أبنائهم إلى الادارة التعليمية لمراجعة المستندات.