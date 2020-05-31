تعليم البحر الأحمر: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع الجارى

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة البحر الأحمر، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإلعدادية بالمحافظة قبل نهاية الأسبوع الجارى، مؤكدا أنه جارى الانتهاء منها لاعتمادها من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عنها تحديدا فى منتصف الأسبوع ومن المحتمل بعد غد الاثنين أو الثلاثاء، حيث من المقرر أن يتم تحديد موعد مع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر لاعتمادها والإعلان عنها على موقع المديرية وكذلك صفحة المحافظة وتوزيعها على المدارس .

وكشف منير، أنه جارى تقيم المشروعات البحثية ورصد الدرجات وتقيمها والذى انتهى الطلاب من تقديمها يوم 18 مايو، مؤكدا أنه فور الانتهاء من أعمال الكنترول لها وتقيم الدرجات سيتم الإعلان عنها، وفى الأغلب ستكون قبل نهاية الأسبوع الجارى.

وتابع أن عند إعلان النتيجة سيتم على الفور رفعها على المنصة التعليمية إدمودو وإرسال نسخة من النتيجة إلى جميع الإدارات التعليمية فى المحافظة، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، حيث قررت الوزارة ظهور نتائج أبحاث الشهادة الإعدادية على المنصة لمنع التزاحم والتكدس بين الطلاب داخل المدارس لمعرفة نتائجهم.