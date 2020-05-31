اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 07:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعقيم القاعات أبرز إجراءات مجلس الدولة بالعباسية لعودة العمل فى زمن كورونا "صور"

الأحد، 31 مايو 2020 07:00 م
تعقيم القاعات أبرز إجراءات مجلس الدولة بالعباسية لعودة العمل فى زمن كورونا "صور" ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، علي استقبال المواطنين تدريجيا، وذلك في مختلف الدوائر علي مستوى الجمهورية، بعد قرار المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، استئناف العمل بالمحكمة تدريجيا، وقبل بدء انعقاد الجلسات بدأ العاملون في تطهير قاعات المجلس المختلفة، حرصا على سلامة العاملين والإداريين والزائرين.

كما قام عدد من العاملين بمقر مجلس الدولة بالعباسية، بتعقيم منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة، فيما حرصت الأمانة العامة لمجلس الدولة علي توفير أجهزة قياس دراجات الحرارة والالتزام بقياس درجات الحرارة لجميع المترددين علي المحكمة، فيما نظم العاملين بالمجلس عدد الكراسي المتفق علي الجلوس عليها المتقاضين مع الالتزام بالتباعد.

وقررت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، عقد جلسات المحاكم وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي ومراعاة المسافات المناسبة لمنع انتشار أي عدوى بين المتقاضين وكذلك الموظفين لمواجهة انتشار الفيروس.

وشدد الأمين العام، علي الاستمرار في تنفيذ قرارات رئيس المجلس، على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء انعقاد الجلسات وسير مجريات العمل بالمجلس ضمن إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا، وحرص مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس.

تأتي هذه الخطوة في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

اجراءات احترازية
اجراءات احترازية

 

ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة

 

تباعد
تباعد

 

تطهير
تطهير

 

تعقيم
تعقيم

 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

 

 


عودة انعقاد الجلسات

مجلس الدولة

وحكام مجلس الدولة

فيروس كورونا

تعقيم المباني

مباني ادارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة