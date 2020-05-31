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تعرف على رحلات العالقين بالخارج لمطار مرسى علم الدولى

الأحد، 31 مايو 2020 12:47 ص
تعرف على رحلات العالقين بالخارج لمطار مرسى علم الدولى العالقين بالخارج فى مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستمر مطار مرسى علم الدولي ، الواقع جنوب محافظة البحر الأحمر فى استقبال الرحلات الاستثنائية للمصرين العالقين بالخارج ، عقب توقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا. حيث استقبل المطار عدد كبير من الرحلات على متنها الالاف العالقين بالخارج ، تعرف على ذلك فى المعلومات الاتية: 

1- استقبل مطار مرسى علم الدولى منذ بداية ابريل قرابة 10 الاف عالق بالخارج 

2- رحلات طيران العالقين التى وصلت المطار يبلغ عددها قرابة 60 رحلة

3- الدول التى وصلت منها العالقين لمرسى علم 35 دولة

4- تم تسكين العالقين بالخارج داخل 11 فندق سياحى بمرسى علم

5- غادر الحجر الصحى اكثر من 8 الاف عالق بعد قضاء فترة الحجر الصحى لهم 

6- اخر رحلات العالقين لمطار مرسى علم وصلت من ابوظبى على متنها 245 مصري

7- اقل من 8 رحلات عالقين بالخارج مازالوا فى الحجر الصحى بمرسى علم 

 

وكان صرح الدكتور تامر مرعى ، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك فريق طبى مدرب من رجال الطب الوقائى والحجر الصحى، فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا على أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائى مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم أرض المطار، ثم التأكيد عليهم فى الحفاظ على المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار أجسام مضادة ونقلهم فى مجموعات داخل أتوبيسات مكيفة للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى مع مرافقة فريق طبى لهم طوال فترة الإقامة.

مطار مرسى علم (1)
العالقين بالخارج فى مطار مرسى علم 

 

مطار مرسى علم (2)
العالقين بالخارج فى مطار مرسى علم 

 

مطار مرسى علم (3)
العالقين بالخارج فى مطار مرسى علم 

 

مطار مرسى علم (4)
العالقين بالخارج فى مطار مرسى علم 

 

مطار مرسى علم (5)
العالقين بالخارج فى مطار مرسى علم 

 

مطار مرسى علم (6)
العالقين بالخارج فى مطار مرسى علم 

 

مطار مرسى علم (7)
العالقين بالخارج فى مطار مرسى علم 

 

مطار مرسى علم (8)
العالقين بالخارج فى مطار مرسى علم 

 

مطار مرسى علم (9)
مطار مرسى علم 

 

مطار مرسى علم (10)
العالقين بالخارج فى مطار مرسى علم 

 

مطار مرسى علم (11)
العالقين بالخارج فى مطار مرسى علم 

 

مطار مرسى علم (12)
العالقين بالخارج فى مطار مرسى علم 

 

 


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