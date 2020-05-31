اليوم السابع
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تعرف على خطة "الزراعة" لزيادة إنتاج اللحوم والألبان بالأسواق

الأحد، 31 مايو 2020 01:00 ص
تعرف على خطة "الزراعة" لزيادة إنتاج اللحوم والألبان بالأسواق وزارة الزراعة والإنتاج الحيوانى
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، عددا من الإجراءات التنفيذية المتبعة حاليا من قبل قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان، وزيادة المعروض فى الأسواق المحلية، وهى كالآتى:
 
-دعم قروض المشروعات الصغيرة لملى الفراغات واستكمال الطاقات الاستيعابية لحظائر التسيمين والحلاب.
 
- التوسع فى إعطاء تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى بالأراضى الصحراوية.
 
-استمرار عمل الحملات القومية للتحصين لمواجهة أى من الأمراض الوبائية التى تؤثر على الإنتاج.
 
-التوسع فى إعادة إحياء مشروع "البتلو" وحظر ذبح "البتلو" حتى بلوغة السن القانونى للذبح وهو 400 كيلو.
 
-مواصلة تنفيذ الخريطة الوبائية وقاعدة بيانات حقيقة للماشية فى مصر.
 
- حصر ورفع الإحداثيات للمزارع الصغيرة والمتوسطة.
 
-وضع خريطة واقعية للمشاكل التى تواجه السلالات المصرية من الجاموس، والأبقار لرفع كفاءة الإنتاج الحيوانى فى مصر وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان.
 
-دعم المشروعات الصغيرة ومعاملة مشروع الإنتاج الحيوانى والداجنى بنفس التسهيلات والفوائد للمشروعات الصغيرة ضمن مبادرة البنك المركزى.
 
-إقامة مجازر حديثة وفقا للمعايير الدولية والمصرية  والمحاجر بيطرية لفحص الماشية الواردة.
 
-تطوير منظومة تخزين وحفظ اللحوم، من خلال صالات مبردة أو ثلاجات حديثة لحفظ اللحوم.
 
وقال تقرير الثروة الحيوانية والداجنة، إن هناك إجراءات متبعة دوريا مع مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، للتيسير على المربين ومقدمى الطلبات للحصول على تراخيص للمزارع، وإرسالها للقطاع للتنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت في أحقية الطلبات الواردة، والتقدم إلى مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، وتقديم طلبات الحصول على تراخيص التشغيل، حيث يتولى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت في أحقية الطلبات الواردة، لافتا إلى أن هناك تسهيلات فى الحصول على تراخيص تشغيل مزارع الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، وتذليل كافة العقبات أمام المربيين.
 

الثروة الحيوانية

انتاج اللحوم

مشروع البتلو

اخبار مصرية

اخبار اليوم

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