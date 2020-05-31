تعرف على إجراءات شركة مياه الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا

كتب ــ أحمد حسن

أكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أهمية بناء صرح وقائي لتوفير سبل السلامة وتأمين العنصر البشري والعاملين بالشركة، وتحقيق الاستفادة من القدرات واختصاصات الباحثين من الكيميائيين والعاملين بالشركة، لتدبير الإجراءات الاستباقية اللازمة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، اعتمادا على الجهود الذاتية والامكانيات المتاحة.

وأشار إلى أن أحد أهم أولويات الشركة تأمين العاملين من مخاطر التعرض لأي إصابة، باعتبارهم الثروة الحقيقية، والمورد الرئيسى للشركة، لافتا إلى أن جميع القطاعات بالشركة توجه جهودها لتوعية العاملين، من خلال مبادرة إدارة الأزمات والكوارث بعرض عدد من الإجراءات الإحترازية الواجب تفعيلها داخل مقرات الشركة، والتى أثمرت عن تكاتف الجهود ونجاح فريق الإدارة العامة للبحوث والتطوير بالعمل على التوازي بطرح فكرة تصميم وتصنيع ممرات لتعقيم الأفراد مع مراعاة المواصفات العالمية من حيث الأبعاد والتصميم و تزويدها بلوحة كهربية للتشغيل و خزان سعة 20 لترا يكفي لتعقيم (1000) فرد مزود بمادة مطهرة مجهزة بالجهود الذاتية وفقا للمعايير القياسية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ولقد تم تنفيذ (60) كابينة تعقيم بالامكانيات الذاتية.

وتابع، أنه تم توزيع كبائن التعقيم ووضعها بمداخل جميع مقرات الشركة من فروع ومحطات، علاوة علي إرسال عدد (35) وحدة لشركتي الجيزة والدقهلية لمياه الشرب والصرف الصحي وجاري تجهيز عدد آخر لشركة أسوان.

وأشار "جابر" إلي دور قطاع المعامل والبحوث في تعبئة وتجهيز بخاخات كحول إيثيلي بتركيز 70٪ وتوزع علي العاملين، بالإضافة إلى دور إدارة الأزمات بتطبيق الإجراءات الوقائية للتعايش مع كورونا بلصق علامات إرشادية لتنظيم وقوف وجلوس الجمهور الوافد إلي الفروع ومنافذ خدمة العملاء للإلتزام بقواعد التباعد الاجتماعي فضلا قيام إدارة التوعية بتثقيف العاملين بتداعيات انتشار الفيروس ووسائل الوقاية والحماية من التعرض لأية إصابة.

وقال إن إدارة التسويق قامت بتعزيز المهمات الوقائية بتوفير الكحول الإيثيلي وكمية من الهاند جيل المركز والكمامات والقفازات الطبية المضادة للبكتيريا و(30) جهاز لقياس درجة الحرارة ومستلزمات النظافة والتطهير متمثلة في (100) مضخة رش سعة (20) لتر محمولة على الظهر و (2) طن من الصابون السائل المركز والكلور و(100) مساحة معدنية وذلك بالتعاون مع مصانع الإنتاج الحربي.

ووجه، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن بمتابعة تطبيق جميع الإجراءات علي النحو المطلوب علي مستوي مقرات الشركة ومراقبة أعمال التطهير بصفة دورية، والكشف عن أية حالات مصابة والتعامل الفوري معها لتعزيز سبل الحماية بالشركة.

وأضاف، أن الشركة مستمرة فى حملات تطهير شوارع وميادين محافظة الأسكندرية، وبالأخص ذات الكثافة السكانية العالية إنطلاقا من الدور المجتمعى للشركة تجاه المواطنين، علاوة علي تطهير مقار بعض الأجهزة الحكومية ومدينة العلمين الجديدة.