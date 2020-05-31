اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تعرف على أبرز قرارات مجلس وزراء الإمارات لعودة الحياة الاقتصادية

الأحد، 31 مايو 2020 04:23 م
تعرف على أبرز قرارات مجلس وزراء الإمارات لعودة الحياة الاقتصادية الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى فى جانب من اجتماع مجلس الوزراء الإماراتى اليوم
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، اليوم، اجتماع المجلس الذى اعتمد خلاله عددا من المبادرات والقرارات فى شأن تطوير العمل الحكومي، وإعادة الحياة الاقتصادية لطبيعتها. وفق البيان.

وتشمل أبرز القرارات التى اعتمدها المجلس اليوم اعتماد قرار تعليق العمل بالغرامة الإدارية بخصوص التأمينات أو الضمانات البنكية التي يقدمها مزاولو الأنشطة الإعلامية، في إطار المبادرات التحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، ودعم البيئة الاستثمارية في ظل الظروف الحالية.

image

ـ دراسة ملف الخدمات الحكومية وملف الخدمات القضائية، وتشكيل فريق لرفع مستوى الوصول والتكامل لجميع الخدمات الحكومية الاتحادية لتكون عبر القنوات الرقمية والأجهزة الذكية.

ـ سياسة توعوية الشباب حول أساسيات بناء المسكن، الهادفة إلى توعية الشباب ببرامج الإسكان في الدولة ومتطلباتها وشروط ومعايير الاستحقاق، وتسهيل عملية البناء، ونشر الوعي بأساليب وتقنيات البناء الحديثة.

ـ تعديل جدول الجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد ضريبة المدخلات، وبما يضمن قيام هذه الجهات بأداء مهامها الاجتماعية والإنسانية دون أعباء إضافية عليها، وتركيز جهودها لدعم المحتاجين والفئات المستحقة للدعم بصورة خاصة، والمساهمة في تنمية المجتمع بصورة عامة.

ـ تبسيط إجراءات الخدمات وتقليل الخطوات والوثائق المطلوبة، وآليات الدفع.

ـ وجه بدراسة ملف الثقافة المجتمعية في ضوء تداعيات انتشار مرض كوفيد19 وتشكيل فريق لتحديد مجموعة من القيم والأخلاقيات والسلوكيات لمجتمع الإمارات للتعامل مع الأزمة الحالية.

ـ نشر محتوى إعلامي وبرامج ثقافية تواكب التوجهات وتعزز الصحة النفسية في المجتمع.

ـ دراسة الفرص الوطنية للمرحلة القادمة، من خلال تشكيل فريق لوضع منظومة متكاملة تسخر جهود المتطوعين من المواطنين والمقيمين في الدولة، ودعمهم وإعداد أطر العمل التطوعي وتوحيده وتنسيقه على المستوى الوطني والتعاون مع الباحثين والمتخصصين لتصميم البرامج الحكومية الداعمة.

ـ دراسة ملف الاتصال عبر الإنترنت وأتمتة العمل، وخلق منظومة متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير تطبيقات ومنصات تدعم ممارسة التعلم والعمل عن بعد، وتشكيل فريق لتطوير وإشراك شركات التكنولوجيا لتطوير خدمات جديدة فى الدولة.


محمد بن راشد

مجلس وزراء الامارات

الامارات

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة