تعافي سامح فهمي وزير البترول الأسبق من فيروس كورونا

كتبت – مروة الغول

قال هادي فهمي، شقيق المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن شقيقه قد تعافى من مرض كورونا المستجد، وذلك بعد إصابته به خلال الفترة الماضية.

وأضاف هادي فهمي في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" أن شقيقة يتواجد حاليا بمنزلة بعد خروجة من المستشفى والتى كان يتلقى العلاج بها .

وكان هادي فهمي شقيق المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، قد أكد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حالة شقيقة الصحية مستقرة وفي تحسن، ويتماثل للشفاء وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية موضحا أن درجة حرار المهندس سامح فهمي انخفضت وعادت إلى معدلاتها الطبيعي والحالة مطمئنة ومستمر في تلقي بروتوكول العلاج .

وكان هادى فهمى، شقيق المهندس سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، قد أكد في تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" إن شقيقة أصيب بفيروس كورونا المستجد موضحا أنه يتلقي العلاج بالحجر الصحى، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة ومستقرة.