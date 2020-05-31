اليوم السابع
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تعافى 10 حالات بمستشفيات العزل بالشرقية والإجمالى 116

الأحد، 31 مايو 2020 05:50 م
تعافى 10 حالات بمستشفيات العزل بالشرقية والإجمالى 116 متعافى
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج 10 حالات شفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، من مستشفيات العزل بالمحافظة، حيث تم خروج 3 حالات من مستشفي العزل بالزقازيق، و 4 حالات من مستشفي العزل بفاقوس، و 2 حالة من مستشفي الصدر، وحالة أخري من مستشفي حميات الزقازيق، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلي 116 بالمحافظة حتي الآن منهم 100  حالة بعزل الزقازيق، 6 حالات بالصدر، 7  بعزل فاقوس،  3 بحميات الزقازيق.
 
وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلي سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.
 
واشار إلي تحسن الحالة الصحية للعديد من الحالات الإيجابية بمستشفيات العزل بالمحافظة منذ بدء العمل بهم وخروجهم لقضاء فترة العزل المنزلي، مع المتابعة الدورية، وسحب العينات اللازمة لهم، ليصل بذلك إجمالي الحالات إلي 142 حالة خروج.
 
كانت خصصت وزارة الصحة ، 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية ، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.
  كما خصصت   بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر  مبني مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام علي مساحه 750 متر ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفه اقامه تتسع لاستقبال 190 حاله.
 
كما خصص مقر و كذلك  6 مستشفيات تم تخصيصها لاجراء العزل الصحي للمصابين والتي شملت مستشفيات ( الحميات  - الامراض الصدرية  - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة "   - مستشفي صيدناوي  " قسم العلاج الاقتصادي "  باجمالي 301 سرير داخلي و 93 سرير باقسام العناية المركزة و 65 جهاز تنفس صناعي بجانب فرق طبيه مدربة تشمل 541 طبيب و 1028 تمريض
 
 
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