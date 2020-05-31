اليوم السابع
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تعافى أول 4 حالات من الإصابة بكورونا بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة

الأحد، 31 مايو 2020 12:32 م
تعافى أول 4 حالات من الإصابة بكورونا بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة تعافى وخروج الحالات بمستشفى ناصر العام
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتى تم تجهيزها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ضمن 11 مستشفى بالقليوبية أعلنتها وزارة الصحة، عن تعافي وخروج أول 4 حالات بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد بينهم 3 ممرضات وعاملة.

وأكد الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى ناصر العام والتي تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، أنه تم تعافيى وخروج أول 4 حالات ضمن حالات الإصابة بالفيروس للمرضي بالمستشفى والذين يبلغ عددهم 16 حالة.

وأوضح، أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بشبرا الخيمة تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

فيما أكدت مستشفى الحجر الصحى بقها، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضي، موضحة أن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.

 

إحدى المتعافيات
إحدى المتعافيات

 

تعافي سيدة من الإصابة
تعافي سيدة من الإصابة

 

حالات التعافي
حالات التعافي

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

فيروس كورونا

مستشفى ناصر العام

شبرا الخيمة

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