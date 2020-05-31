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تركيا تلجأ لاستخدام 44 مليار دولار من الاحتياطى الأجنبى لإنقاذ الليرة

الأحد، 31 مايو 2020 12:53 م
تركيا تلجأ لاستخدام 44 مليار دولار من الاحتياطى الأجنبى لإنقاذ الليرة
إيمان حنا

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استخدمت تركيا 44 مليار دولار من الإحتياطى فى الشهور الأربعة الأولى للعام الحالى من أجل إنقاذ الليرة التركية وذلك عن طريق البنوك المملوكة للدولة. وفق وكالة رويترز.

ووفقًا لما نشرته الوكالة فإنه بناء على الحسابات التي أجراها أربعة مصرفيين  بالإعتماد على بيانات البنك المركزى التركى، فقد بلغ استخدام إحتياطى النقد الأجبنى 77 مليار دولار منذ بداية عام 2019 حتى نهاية أبريل.

ويقدر المصرفيون أن استخدام الاحتياطيات يستمر بعد شهر إبريل أيضاً، وأن مبيعات العملات الأجنبية لهذا العام قد تجاوزت 50 مليار دولار في مايو الجارى.

فى حين أوضح الخبر أن مبيعات العملات الأجنبية هذه من خلال البنوك العامة تجعل المستثمرين قلقين بشأن كفاية احتياطيات العملات الأجنبية من البنك المركزي التركي.

بينما انخفض إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي بقيمة 23.4 مليار دولار ليصل 84.4 مليار دولار، منذ نهاية فبراير وحتى 15 مايو، بسبب زيادة المعروض من العملات الأجنبية للجمهور وأيضاً التدابير المتخذة ضد فيروس كورونا.

 


اردوغان

تركيا

الليرة التركية

خسائر تركيا

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