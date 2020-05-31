ترامب: نهب المتاجر فى فيلادلفيا يتطلب استدعاء الحرس الوطنى

شدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على ضرورة فرض النظام والقانون في فيلادلفيا الآن، قائلا: "إنهم ينهبون المتاجر في فيلادلفيا ويجب استدعاء الحرس الوطني".
وتسائل ترامب حول أعمال الشغب فى عدد من مناطق الولايات الأمريكية: "هل هذا ما يريده الناخبون من "جو النعسان"؟، وذلك وفق خبر عاجل للعربية.
واتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وسائل إعلام أمريكية، بنشر الكراهية والفوضى.
وأشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمجهودات الحرس الوطنى فى تهدئة الأوضاع فى "مينابوليس"، قائلاً: "قاموا بما كان يجب على عمدة مينابوليس القيام به من أول ليلة".
وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "أهنئ حرسنا الوطني على العمل الرائع الذي قاموا به فور وصولهم إلى مينيابوليس، مينيسوتا، الليلة الماضية، قضوا على احتجاجات الأناراكيين و"أنتيفا"، من بين آخرين ، وأنهوها سريعًا، وهو ما كان يجب أن يقوم به العمدة في الليلة الأولى، وكانت لن تكون هناك مشكلة!".
وفى سياق آخر قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومى الأمريكى، إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لن تستعين بسلطتها الاتحادية لتعزيز الحرس الوطنى فى الوقت الحالي، مع استمرار الاحتجاجات فى عدة مدن أمريكية على مقتل رجل أسود أعزل فى منيابوليس كانت الشرطة متحفظة عليه الأسبوع الماضي.
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