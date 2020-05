ترامب: أمريكا ستدرج حركة "أنتيفا" كمنظمة إرهابية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة سوف تدرج حركة " أنتيفا" كمنظمة إرهابية، وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد مؤخرا، مطالبا بنشر الحرس الوطني في باقي المدن الأمريكية لمواجهة الاحتجاجات.

وأنتيفا هي حركة مناهضة للعنصرية ذات الميول اليسارية منضوية تحت الحزب الديمقراطي، حيث تراقب وتتبع أنشطة النازيين الجدد المحليين. لكن ليس للحركة هيكل موحد أو قيادة وطنية، إلا أنها ظهرت في شكل هيئات محلية في جميع أنحاء البلد، خاصة على الساحل الغربي.

وقال دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم :" الولايات المتحدة الأمريكية ستصنف أنتيفا كمنظمة إرهابية".

وفي تغريدة أخرى، قال الرئيس الأمريكي :"يجب على المدن التي يديرها ديمقراطيون آخرون أن ينظروا في الإغلاق التام للأناركيين اليساريين الراديكاليين في مينيابوليس"، مضيفا :"قام الحرس الوطني بعمل عظيم، ويجب نشر الحرس الوطني في المدن الأخرى قبل فوات الأوان".

