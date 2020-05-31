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تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم بنك دبى الإسلامى

الأحد، 31 مايو 2020 10:02 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم بنك دبى الإسلامى بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.57% خاسراً 11.35 نقطة ليصل إلى مستوى 1950.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 66.1 مليون سهم محققة ما قيمته 64 مليون درهم من خلال تنفيذ 119 صفقة لعدد 27 سهماً.
 
وتراجعت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.33%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قاع العقارات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.48%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، وارتفعت 4 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 1.20%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.06%، فيما تراجع 20 سهماً، على رأسها سهم شركة أرابتك العقارية بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.91%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.9 مليون ورقة بقيمة 17.3 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 1.97%.
 
 
وفي سياق متصل قالت شركة دي إكس بي إنترتيمنتس، إن مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو لمناقشة الموافقة على شروط التأجير الجديدة.
 
كما ينعقد مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة، يوم الخميس الموافق 4 يونيو، في تمام الساعة 11 صباحاً، بمقر الشركة، وذلك لمناقشة الموافقة عل البيانات المالية المدققة للربع الأول المنتهي في 31 مارس لعام 2020.
 
فيما أعلنت شركة دبي للاستثمار، عن اعتماد لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة، أسماء المرشحين لمجلس الإداغرة وهم خالد جاسم محمد بن كلبان (تنفيذي)، محمد سيف درويش أحمد الكتبي، عبد الرحمن محمد راشد الشارد، عبد الرحمن غانم عبد الرحمن المطيوعي، على فردان على الفردان، خالد محمد على الكمده، حسين ناصر أحمد لوتاه، جهاد النقله، محمد بن سليمان بن محمد بن سلمه، رفيعه عبد الله محمد سعيد الملا (غير تنفيذي مستقل)، محمد بن عبد الله بن ناصر آل جار الله (غير تنفيذي)، ناصر سامي سالم عمارين، جواهر سالم بلال مبارك المهيري، روث ماراجريت مكي، منى عيد حسن محمد، راشد حريز راشد عبد الله الحريز الفلاسي (مستقل)، أحمد خلفان جمعة بالهول (غير تنفيذي مستقل)، على سيف محمد الشعالي العليلي، عيسى على أبو الحسن الأنصاري.
 

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