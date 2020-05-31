تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم بتلكو

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% خاسراً 0.92 نقطة ليصل إلى مستوى 1275.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيمة 115.1 ألف درهم، وتراجع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.31% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.07%.

وكانت بورصة البحرين، قد أعلنت عن شطب أسهم بنك طيب من البورصة اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 4 يونيو، وذلك بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقدة في سبتمبر لعام 2018، منوهة إلى أن سهم بنك طيب موقوف عن التداول في بورصة البحرين منذ 3 مارس لعام 2013.

وكانت شركة البحرين للمقاصة، قد أعلنت عن إطلاق نظام سحابي لحجز المواعيد إلكترونياً وإدارة طوابير الانتظار، سكيبلاينو، والذي يتيح للمستثمرين إمكانية الحجز المسبق للمواعيد إلكترونياً عبر الأجهزة الذكية، وذلك في إطار جهود شركة البحرين للمقاصة لمواكبة التحول الرقمي واستخدام التقنيات المالية الحديثة لتعزيز خدمات المستثمرين.

وبحسب بيان الشركة، تتيح الخدمة إمكانية الحجز المسبق للمواعيد حسب التاريخ والوقت المناسب مما يوفر مرونة ويقلص فترات الانتظار، كما تأخذ هذه الخدمة بعين الاعتبار الموقع الحالي للمستثمر والوقت المتوقع للوصول إلى مقر شركة البحرين للمقاصة أو أي تأخير قد ينجم من الحركة المرورية حيث يقوم النظام بتعديل أوقات المواعيد بناءً على ذلك لتقليص فترة الانتظار، كما يتوفر تطبيق سكيبلاينو للهواتف الذكية لجميع الأجهزة التي تعمل بنظامي الاندرويد والiOS.

وقال عبد الله جعفر عابدين المدير الأول للعمليات بشركة البحرين للمقاصة، إن إطلاق خدمة سكيبلاينو يعد جزء من الجهود المبذولة من قبل شركة البحرين للمقاصة نحو التحول الرقمي، حيث توفر الخدمة قناة تواصل لخدمة المستثمرين لتبني آخر مستجدات التكنولوجيا المالية Fintech، وتعزيز التحول الرقمي ووسائل التقنية الحديثة لإثراء تجربة المستثمرين.

ومن الجدير بالذكر أن شركة البحرين للمقاصة شركة مملوكة بالكامل لبورصة البحرين برأس مال مصرح به وقدره 5 ملايين دينار في حين يبلغ رأس المال المدفوع مليون دينار، وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمركز للإيداع والتسوية والتقاص تقوم بتوفير خدمات ما بعد التداول للمستثمرين، وتوفر شركة البحرين للمقاصة مجموعة من الخدمات تشمل الخدمات المتعلقة بالإيداع والمقاصة والتسوية والسجل المركزي والتسجيل لمعاملات الأوراق والأدوات المالية.