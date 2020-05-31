اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 05:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحول إصابة زوج شقيقة رئيس جامعة طنطا بكورونا من إيجابية لسلبية

الأحد، 31 مايو 2020 05:25 م
تحول إصابة زوج شقيقة رئيس جامعة طنطا بكورونا من إيجابية لسلبية الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مستشفى كفر الزيات العام للحجر الصحى برئاسة الدكتور أحمد البرعى مدير المستشفى، تحول إصابة زوج شقيقه الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا - التى توفيت ظهر اليوم داخل الحجر الصحى يعد تدهور حالتها الصحية متأثرة بفيروس كورونا - من إيجابيه لسلبية.

وأكد الدكتور أحمد البرعي مدير المستشفى، لـ"اليوم السابع"، أن حالة الزوج مستقرة وتمت متابعة حالته منذ اليوم الأول لدخولهما للحجر الصحى وتقديم رعاية صحية مكثفة لهما، وتدهورت حالة زوجته وتوفيت، مشيرا إلى أن زوجها تحسنت حالته الصحية وتم إجراء تحاليل العينة الأولى والثانية وتحولت إصابته من إيجابية لسلبية.

من ناحية أخرى أكد الدكتور أحمد البرعى، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تغسيل جثمان شقيقة الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا وفقا لقواعد الوقاية المتبعة بوزارة الصحة، وتكفينها فى كفن من 3 طبقات ووضعه فى كيس بلاستيك لمنع خروج أى سوائل من الجثمان ثم كيس آخر، على أن يتم ذلك نقلها لمقابر قرية الهياتم مركز المحلة لدفنها بمقابر القرية.

وكانت شقيقة الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، قد توفيت اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ونعى نواب رئيس جامعة طنطا والعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وجميع العاملين وأفراد الأمن الإدارى، بخالص التعازى والمواساة فى وفاة شقيقة رئيس الجامعة. كان الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، أعلن مؤخراً عن إصابة شقيقته بفيروس كورونا المستجد ووضعها داخل العناية المركزة، معربا عن حزنه الشديد لما أصاب شقيقته، مؤكداً أن الفيروس لا يميز بين صغير أو كبير. وطالب رئيس جامعة طنطا، المواطنين بالحفاظ على أنفسهم والبعد عن الاماكن المزدحمة وارتداء الكمامات لتفادى الاصابه بالفيروس، مؤكدا ان هذا الوباء لا يفرق بين صغير وكبير وغنى وفقير، داعيا الله ان يحفظ مصر واهلها وان يكشف عنا البلاء والوباء.


اخبار عاجله

وفاة شقيقه رئيس جامعة طنطا

زوج شقيقه رئيس جامعة طنطا

الحجر الصحي بكفر الزيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة