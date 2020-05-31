اليوم السابع
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تحرير 67 محضرا ومخالفة فى حملة تموينية على المخابز بمراكز سوهاج

الأحد، 31 مايو 2020 04:55 م
تحرير 67 محضرا ومخالفة فى حملة تموينية على المخابز بمراكز سوهاج صورة ارشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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شنت مديرية التموين بسوهاج تحت اشراف محمد حسين دياب وكيل مديرية التموين لشئون الرقابة حملة تموينية على  مركز المراغة بالاشتراك مع إدارة تموين المراغة أسفرت عن تحرير 22 مخالفة للمخابز البلدية، منها نقص وزن خبز وإنتاج خبز غبر مطابق للمواصفات وتوقف عن الإنتاج وتصرف فى حصص دقيق بإجمالى 23 جوال زنة 50 كجم وعدم إعطاء بون صرف وعدم اعلان عن التشغيل وعدم وجود ماكينة بالمخبز.

 

كما تم  تحرير 45 مخالفة مخابز يالادارات  المختلفة على مستوى المحافظة من نقص وزن ومواصفات وغلق مخابز وتوقف عن الانتاج وعدم إعلان عن تشغيل وعدم وجود ميزان حساس وعدم إعطاء بون صرف وذلك تحت إشراف مهندس محمد ابراهيم وكيل الوزارة.

 

وفى وقت سابق شنت مديرية التموين بسوهاج برئاسة محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، حملة تموينية على الأسواق بمراكز المحافظة تحت إشراف محمد حسين وكيل المديرية لشئون الرقابة وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضر مخالفة  مخابز وأسواق.

 

وشملت محاضر المخابز مخالفات نقص وزن وتصرف ومواصفات وتوقف عن الإنتاج وعدم إعلان وعدم إعطاء بون وغلق وعدم حمل شهادة صحية، كما شملت محاضر الأسواق عدم الإعلان عن أسعار وانتهاء صلاحية ومواد بترولية  وتمت إحالة المحاضر إلى النيابة المختصة للتحقيق.


سوهاج

التموين

المخابز

المراغة

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