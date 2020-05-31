كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة بمدينة بدر، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة بدر قد أكدت قيام 3 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، ويقيمان بدائرة القسم، بترويج المواد المخدرة على عملائهم، ومتخذين من إحدى الشقق وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة «فان» ملك وقيادة أحدهم بدائرة القسم، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت نحو 240 جراما، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم الآثمة، والهاتف المحمول، وحرر المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيق.