تجديد حبس تشكيل عصابى خطف شخصين وطلب 4 ملايين جنيه فدية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أمر المستشار مصطفى المنشاوى رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص بينهما سيدتان 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما باختطاف شخصين ومساومة أهليتهما على دفع مبلغ 4 ملايين جنيه لإطلاق سراحهما.

وكان قد تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود بلاغ من مالك مصنع طوب، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، بغياب نجله 23 سنة، وإبن شقيقه مزارع، والسابق توجههما لمدينة الإسكندرية مستقلين سيارة ملاكى لتوصيل إحدى قريباتهم لشقتها الكائنة بدائرة قسم أول العامرية، وقيامهما عقب ذلك بالتوجه لمنطقة الكيلو 21 دائرة قسم شرطة أول العامرية لتحصيل مبلغ مالى من أحد المقاولين "بينه والمُبلغ معاملات تجارية" وعدم تجاوبهما هاتفياً معه وتلقى المبلغ إتصال هاتفى من هاتف نجله المتغيب طلب خلاله المتصل مبلغ 4 ملايين جنيه كفدية لإطلاق سراحهما.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى، أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة كلٍ من 5 عاطلين "لأحدهم معلومات مسجلة"، ربتى منزل، مقيمين.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقى القبض عليهم عدا أحد العاطلين وبحوزة إثنين منهم 2 سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وقررت إحدى ربتى المنزل بإرتباطها بعلاقة صداقة مع المتهم الهارب الذى طلب منها إستدراج المجنى عليهما عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لعلمه بثراء والدى المجنى عليهما لإرتباطه بصلة قرابة بهما، وبتاريخ الواقعة تقابلت مع المجنى عليهما بدائرة قسم الدخيلة وقام المتهم الهارب باستئجار سيارة ملاكى قيادة أحد المتهمين وأوهموا المجنى عليهما أنها تابعة لشركة لنقل الركاب ثم توجهوا سوياً لفيلا كائنة بمنطقة البيطاش "مستأجرة".

وحال وصولهم قاموا بإحتجازهما بالإشتراك مع باقى المتهمين وتهديدهما بالسلاح الأبيض المضبوط ثم قام المتهم الهارب بالإتصال بوالد المجنى عليه الأول وطلب منه مبلغ الفدية وعقب ذلك قام بالتخلص من السيارة التى كانت يستقلها المجنى عليهما بالطريق الزراعى، وعقب تيقنهم بعدم قيام والدى المجنى عليهما بدفع مبلغ الفدية وفشل مخططهم الإجرامى، تم إطلاق سراح المجنى عليهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة مُستخدمين سيارة ملاكى ملك أحد المتهمين وفروا هاربين.

تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتين المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة فضلاً عن سيارة ملاكى أخرى كان يستقلها المجنى عليهما بالطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية، كما تم ضبط هاتفان المحمول الخاصين بالمجنى عليهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.