تبرع فاعل خير نهبته الشرطة.. قصة مأساوية لمحاولات الانتحار فى تركيا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

حاول مواطن تركى، فى مدينة بورصة التركية الانتحار مرتين في يوم واحد، وفي محاولته الإنتحار للمرة الثانية، تراجع عن المحاولة بعد أن عرض عليه رجل أعمال كان يمر بالشارع أن يعطيه 500 ليرة.

وبحسب موقع يني جازيتاسي، قامت الشرطة التركية بفرض غرامة علية قدرها 3 الآلاف و150 ليرة بسبب إنتهاكه لحظر التجول وأخذت أمواله.

وفى التفاصيل، وقعت تلك الأحداث مساء أمس فى مدينة بورصة بحى نليفار بمنطقة فاتح سلطان محمد بولفارى، حيث صعد مواطن تركى إلى الطابق التاسع من مبنى مكون من 15 طابقا، محاولاً القفز من فوق السقالات. ليتم إبلاغ فرق الشرطة والإطفاء.

وبدأت الفرق التى إنتقلت لمكان الحادث فى إقناع المواطن بالعدول عن ذلك، وفي أثناء تلك المحاولات، كان هناك رجل أعمال يمر من الطريق فوعد أوغون بأن يعطية 500 ليرة ليتراجع المواطن أوغون عن فكرة الإنتحار.

وبعد أن قام رجل الأعمال بإرسال الـ 500 ليرة حتى ينزل المواطن من أعلى البناية، قامت قوات الشرطة التركية بتغريمة 3 الآلاف و150 ليرة بعد نزوله بسبب خرقه لحظر التجول.