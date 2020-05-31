تباين بورصات الخليج بآخر جلسات مايو.. وبورصة قطر تتراجع

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وآخر جلسات شهر مايو، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.30% رابحاً 162.37 نقطة ليغلق عند مستوى 7213.03 نقطة، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.68% رابحاً 23.79 نقطة ليغلق عند مستوى 3544.580 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.54% رابحاً 22.30 نقطة ليغلق عند مستوى 4141.614 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.27 مليار درهم ليغلق عند مستوى 465.91 مليار درهم، فيما تراجعت بورصة دبى بنسبة 0.83% خاسراً 16.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1945.09 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 1.53 مليار درهم، وهبطت بورصتى البحرين وقطر.

بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.83% خاسراً 16.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1945.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 172.5 مليون سهم محققة ما قيمته 146.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2694 صفقة لعدد 30 سهماً. تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.83% خاسراً 16.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1945.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 172.5 مليون سهم محققة ما قيمته 146.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2694 صفقة لعدد 30 سهماً.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.55%، أعقبه قطاعى الاتصالات والبنوك بنسبة 1.16%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع الخدمات وحيداً بنسبة 1.78%، وارتفعت 7 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.80%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 2.07%، فيما تراجع 21 سهماً، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.98%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.60%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.6 مليون ورقة بقيمة 29.2 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 0.40%.

بورصة قطر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% خاسراً 28.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8844.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 105.3 مليون سهم بقيمة 262.8 مليون ريال عبر تنفيذ 9385 صفقة، وتراجع 17 سهماً، وارتفع 27 سهماً، فيما استقر سهم واحد. تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% خاسراً 28.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8844.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 105.3 مليون سهم بقيمة 262.8 مليون ريال عبر تنفيذ 9385 صفقة، وتراجع 17 سهماً، وارتفع 27 سهماً، فيما استقر سهم واحد.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.79%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.26%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.29%. بورصة البحرين تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.50% خاسراً 6.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1269.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.04 مليون سهم بقيمة 353.2 ألف درهم. تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.50% خاسراً 6.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1269.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.04 مليون سهم بقيمة 353.2 ألف درهم.

وتراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 22.41% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.5%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.61%، كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.49% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.38%، فيما ارتفع سهمي شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.94%، 0.51%، على التوالي. بورصة أبوظبي ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بدايةجلسات الأسبوع، بنسبة 0.54% رابحاً 22.30 نقطة ليغلق عند مستوى 4141.614 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.27 مليار درهم ليغلق عند مستوى 465.91 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي) وبلغ حجم التداول 33.5 مليون سهم، بقيمة 74 مليون درهم، عبر تنفيذ 1696 صفقة.

وجاء ارتفاع بورصة أبوظبي مدفوعاً بصعود قطاع الصناعة بنسبة 2.74%، أعقبه قطاع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.59%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.32%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.67%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.60%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.77%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.55%.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 14.32%، ثم سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 13.5%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 8.33%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 4.7%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.55%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 3.85%، وتصدر سهم شركة اتصالات قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 17.2 مليون درهم وارتفع بنسبة 0.51%.



بورصة مسقط وارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.68% رابحاً 23.79 نقطة ليغلق عند مستوى 3544.580 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.9 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال عبر تنفيذ 352 صفقة لعدد 36 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفع 19 سهماً على رأسها "مطاحن صلالة" بنسبة 7.45%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 6.98%، ثم سهم "بنك العز الإسلامي" بنسبة 5.45%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "المها للسيراميك" بنسبة 5.41%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 3.64%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.79%.

بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.30% رابحاً 162.37 نقطة ليغلق عند مستوى 7213.03 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.64% خاسراً 45.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7124.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 307.4 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال. ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.30% رابحاً 162.37 نقطة ليغلق عند مستوى 7213.03 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.64% خاسراً 45.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7124.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 307.4 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال.

وارتفع 21 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.84%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 3.47%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.06%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.86%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.82%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.37%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.24%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.21%، ثم قطاع قطاع الأدوية بنسبة 2.20%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.92%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.89%.

وارتفع 181 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ميدغلف للتأمين"، بنسبة 9.96%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 9.89%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 9.89%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 4.60%، ثم سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 2.32%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 1.77%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 743 مليون ريال سعودي.



بورصة الكويت تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.46% خاسراً 23.22 ليغلق عند مستوى 4995.61 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.57% خاسراً 31.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5424.33 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% خاسراً 7.2 نقطة ليغلق عند مستوى 4150.36 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26%، خاسراً 10.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4035.41 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 171.5 مليون سهم بقيمة 19.8 مليون دينار كويتى عبر 6745 صفقة، وتراجعت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.53%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.88%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.46%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.84%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.39%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.11%.

وجاء سهم شركة الديرة القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 24.38%، يليه سهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري بنسبة 9.84%، ثم سهم شركة أجوان الخليج العقارية بنسبة 6.54%، فيما تصدر سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.37% ثم سهم شركة معادن والصناعات التحويلية بنسبة 5.10%، ثم سهم شركة انوفست القابضة بنسبة 4.66%.