اليوم السابع
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بعد الإعلان عن إصابة رئيس وحدة الإزالات..

بيان لمحافظة الإسكندرية: إصابة نائب ومستشار المحافظ بفيروس كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 04:50 م
بيان لمحافظة الإسكندرية: إصابة نائب ومستشار المحافظ بفيروس كورونا محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت محافظة الإسكندرية فى بيان رسمى صادر اليوم، إيجابية تحاليل الإصابة بفيروس كورونا، لكل من أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية ، واللواء حمدى الحشاش مستشار المحافظ، وهما حالتان مخالطتان لحالة إصابة اللواء محمد سحلول رئيس وحدة الإزالات الذى أعلن إصابتة الأسبوع الماضى، وأكدت محافظة الإسكندرية أن كلا منهما بصحة جيدة ويتلقيان العلاج اللازم.

من جهه أخرى باشر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مهام عمله بمكتبه داخل ديوان عام محافظة الإسكندرية، بصورة طبيعية،منذ أمس  وذلك عقب عودته من أجازة عيد الفطر المبارك التى قضاها خارج الإسكندرية، نافيا مخالطته رئيس وحدة الإزالات الذى أعلن إصابتة بفيروس كورونا، ونافيا ما تردد حول عزله بالمنزل لمدة 10 أيام، حيث جاءت أول مهام اليوم باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية، وتقدم المحافظ بالتهنئة للطلاب على النجاح متنمنيا لهم دوام النجاح والتقدم.

 

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه بصحة جيدة، وأنه كان غير مخالط لرئيس وحدة الإزالات بالمحافظة، الذى أعلن إصابته بفيروس كورونا اليوم، قائلا: "أنا بصحة جيدة ومش مخالط".

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه منذ بداية عيد الفطر المبارك وهو فى الصعيد لقضاء العيد مع الأسرة، وأنه غير مخالط للمستشار المصاب، نافيا ما تردد من شائعات حول عزل نائب المحافظ فى منزله، بعد إعلان إصابة رئيس وحدة الإزالات، لافتا إلى أنه متواجد فى ديوان عام المحافظة بداية من اليوم السبت.

 

 وكانت محافظة الإسكندرية، إصابة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء بفيروس كورونا، وقالت المحافظة فى بيان رسمى، إنه فى إطار الإجراءات الوقائية التى تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان محافظة الإسكندرية، تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل الخاص باللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، ونوهت محافظة الإسكندرية إلى أنه تم حصر كافة المخالطين للحالة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم فى هذا الشأن لاسيما أن الإصابة حدثت خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك.

 

 

 

 

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