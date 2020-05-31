بروكسل (أ ش أ)

أعلنت هيئة الصحة العامة الفيدرالية فى بلجيكا اليوم الأحد، تسجيل 195 شخصًا إضافيًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد، مما يرفع العدد الإجمالى للحالات فى بلجيكا منذ بداية تفشي الوباء إلى 58381 حالة، وقالت الهيئة - في بيان لها نقلته صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية على موقعها الالكتروني - إن إجمالي عدد المصابين يشمل جميع الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى، والحالات النشطة المؤكدة بالإضافة إلى المرضى الذين تعافوا أو ماتوا من جراء الفيروس.

وأوضحت الهيئة أن السلطات الصحية في البلاد أجرت 866497 اختبارًا لفيروس كورونا منذ بداية تفشي المرض، أما عن الوفيات، فقد ذكرت الهيئة أنه تم الإبلاغ عن 14 حالة وفاة جديدة، مما يجعل إجمالي عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس التاجي يبلغ 9467 حالة.

وكان ستيفن فان جوشت عالم الفيروسات والأوبئة البلجيكى والمتحدث بإسم الحكومة الفيدرالية، قال إنه لا يوجد توقيت محدد حتى الآن ، لإجراء اختبار الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا من خلال الطبيب العام، ولكن بشكل عام بات الامر قريب للغاية، وسيتمكن الجميع من إجراؤه.

وكانت وزيرة الصحة العامة الاتحادية ماجي دي بلوك قد أعلنت الجمعة الماضية، أن إختبارات الدم للكشف عن الأجسام المضادة ضد الفيروس أصبحت متاحة للجميع في بلجيكا.

وتحلل هذه الاختبارات ، التي تسمى الاختبارات المصلية ، عينة دم الشخص للتحقق مما إذا كان شخص ما قد أصيب بالفيروس في وقت سابق أم لا ، من خلال البحث عن وجود أجسام مضادة في دمه.

وقال فان جوشت ان هذه الإختبارات ستخصص فقط للأشخاص الذين يذهبون إلى الطبيب العام ويعانون من الأعراض أو يتم إدخالهم إلى المستشفى ،مضيفاً "إذا كانت الأعراض مستمرة ، فإن مسحة الأنف (اختبار PCR القياسي) قد تكون سلبية في بعض الأحيان".

وأضاف،" يمكن بعد ذلك استخدام اختبار الدم للأجسام المضادة لإعطاء معلومات إضافية وإجراء التشخيص الكامل وبشكل صحيح".

يمكن للجميع أيضًا أن يطلبوا اختبار مصلى إذا كان لديهم فضول لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا أم لا، ومع ذلك، في هذه الحالات ، سيتعين على الأشخاص الذين يرغبون في إجراء الاختبار دفع ثمنها بأنفسهم ، وربما لن يتم تعويضهم من قبل التأمين الصحي .