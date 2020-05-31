وأوضحت الهيئة أن السلطات الصحية في البلاد أجرت 866497 اختبارًا لفيروس كورونا منذ بداية تفشي المرض، أما عن الوفيات، فقد ذكرت الهيئة أنه تم الإبلاغ عن 14 حالة وفاة جديدة، مما يجعل إجمالي عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس التاجي يبلغ 9467 حالة.