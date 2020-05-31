اليوم السابع
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بفائدة 6%.. شروط الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية

الأحد، 31 مايو 2020 02:00 ص
بفائدة 6%.. شروط الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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تقدم وزارة التنمية المحلية، قروضا ميسرة للشباب، من خلال صندوق الوزارة بفائدة لا تتعدى 6%، لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة والمتناهية الصغر، فى إطار خطة الدولة للحد من البطالة وتشجيع الشباب على العمل.
 
"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية شروط الحصول على قرض صندوق من التنمية المحلية: 
 
1. أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى.
 
2. أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض والضامن سارية.
 
3. تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.
 
4. ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما.
 
5. توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع.
 
6. يقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.
 
ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى وقت سابق، المحافظين بتأجيل سداد الأقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 شهور إعتباراً من 1-4-2020 وحتى 30 -6- 2020 للتيسير على المقترضين وفى حالة رغبة المقترض فى عدم التأجيل والانتظام فى السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابى بهذا الشأن .
 
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن المشروعات التي تم إقراضها خلال الفترة الأخيرة، تأتي من خلال التمويل الإضافي الذي تم إتاحته للصندوق ويبلغ 22,6 مليون جنيه من موارد الصندوق الذاتية وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام الحالي والبالغ 15 مليون جنيه خلال 6 شهور فقط منذ بداية العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن الصندوق يقوم بتقديم قروض ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات مدرة للدخل والتى تحتاجها القرى مما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقري وذلك بما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل ، كما يساهم فى إعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية للمشروعات لضمان كفاءة استخدام وسداد أموال الصندوق لافتاً الى أن الصندوق يدعم وبقوة مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي وذلك بضرورة مشاركة المقترضين في جزء من تكلفة تلك المشروعات.

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