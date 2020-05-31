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بريطانيا: نشعر "بثقة إلى حد معقول" حيال تخفيف إجراءات العزل العام

الأحد، 31 مايو 2020 06:46 م
بريطانيا: نشعر "بثقة إلى حد معقول" حيال تخفيف إجراءات العزل العام وزير الإسكان البريطانى روبرت جنريك
رويترز

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قال وزير الإسكان البريطانى روبرت جنريك، اليوم الأحد، إن الحكومة تشعر "بثقة إلى حد معقول " فى أن تخفيف البلاد بشكل أكبر لإجراءات العزل العام التى فرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجد، سيؤدى إلى إبقاء معدل الإصابات الجديدة فى نطاق يمكن السيطرة عليه.
 
وأضاف فى مؤتمر صحفى، "اجراءات التخفيف الإضافى تلك فى مجملها ما زالت ستبقى معدل العدوى دون الواحد فى كل الاحتمالات. وبالتالى نشعر بثقة إلى حد معقول فى أن تلك الخطوات التى اتخذناها وسنتخذها يوم الاثنين يمكن إدارتها.. لكن علينا جميعا أن نستمر فى القيام بدورنا فى ذلك".
 
وقالت جينى هاريس نائبة كبير مسئولى القطاع الطبى فى إنجلترا "هذا توقيت حرج جدا جدا.. وبالتالى أينما نرى الحكومة تخفف من الإجراءات فعلى العامة حقا الالتزام بتلك الإجراءات".
 

بريطانيا

وزير الإسكان البريطانى

الحكومه البريطانيه

كورونا

فيروس كورونا

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