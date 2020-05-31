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بريطانيا تسجل 113 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 38489

الأحد، 31 مايو 2020 04:39 م
بريطانيا تسجل 113 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 38489 كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، تسجيل 113 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى إلى 38489 منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

وعلى صعيد آخر، شدد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، على مواطنيه بضرورة الاحتفاظ بمسافة آمنة بينهم، قائلا فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر "أعلم أن الكثير منكم سيستمتع بالطقس الدافئ اليوم، إذا كنت تمارس التمارين الرياضية أو تقابل أحد الأصدقاء، فتذكر أن تبقى مسافة آمنة مترين، وتغسل يديك بانتظام".

وفى سياق آخر قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، إنه يجب تلبية خمسة اختبارات قبل تعديل الإغلاق، وذلك خلال مؤتمر صحفى حول تطورات فيروس كورونا فى المملكة المتحدة.

وقال جونسون إن الخمسة معايير التى يجب توافرها تشمل حماية قدرة هيئة الصحة الوطنية على التأقلم، وتشير البيانات إلى أنه في 26 مايو تم إدخال 475 شخصًا في إنجلترا إلى المستشفى مصابًا بالفيروس التاجى، نزولًا من ذروة بلغت 3121 فى 2 أبريل. ويقول إن هذا المعيار يتم تلبيته.

ومع استمرار انخفاض أعداد الوفيات اليومية، يقول جونسون إن المعيار الثانى يتحقق، ويظهر المتوسط ​​المتداول لمدة 7 أيام أن معدل الوفيات اليومي في المملكة المتحدة يبلغ 256، اعتبارًا من 28 مايو.

 


كورونا

فيروس كورونا

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COVID19

علاج كورونا

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