بريطانيا تسجل 113 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 38489

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، تسجيل 113 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى إلى 38489 منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

وعلى صعيد آخر، شدد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، على مواطنيه بضرورة الاحتفاظ بمسافة آمنة بينهم، قائلا فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر "أعلم أن الكثير منكم سيستمتع بالطقس الدافئ اليوم، إذا كنت تمارس التمارين الرياضية أو تقابل أحد الأصدقاء، فتذكر أن تبقى مسافة آمنة مترين، وتغسل يديك بانتظام".