وقال مسئول بالسفارة البريطانية فى زيمبابوى - في مداخلة تليفزيونية اليوم الأحد، إن بريطانيا ستواصل الوقوف إلى جانب شعب زيمبابوي ، وإنها تعمل مع شركائها فى الأمم المتحدة من أجل التقليل من تأثير الأزمة الإنسانية وأزمة وباء كورونا على زيمبابوي .

وأكد التزام بريطانيا - في الوقت نفسه - بتأييد إعادة إنضمام زيمبابوي إلى "رابطة الكومنولث " ، شريطة أن تلتزم زيمبابوي بكافة مبادىء وقيم الرابطة المنصوص عليها فى ميثاقها .

وقال إن قرار إعادة إنضمام زيمبابوي لرابطة "الكومنولث " لاتتخذه بريطانيا بمفردها ، وأن القرار النهائي بهذا الشأن يجب أن تتخذه كافة الدول الأعضاء في الرابطة ، مشيرا إلى أن بريطانيا ستؤيد مسألة إعادة إنضمام زيمبابوى للرابطة إذا امتثلت زيمبابوى لمبادى الرابطة وقيمها المنصوص عليها فى ميثاق "الكومنولث " .

وأشار إلى أن بريطانيا سبق أن قدمت مساعدات إلى زيمبابوي عندما تعرضت فى وقت سابق للاعصار المداري " إيداي" .