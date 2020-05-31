اليوم السابع
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بؤرة جديدة لتفشى كورونا فى مدرسة ابتدائية فى اليابان

الأحد، 31 مايو 2020 09:17 م
بؤرة جديدة لتفشى كورونا فى مدرسة ابتدائية فى اليابان مدارس - أرشيفية
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت سلطات مدينة كيتاكيوشو، فى جزيرة كيوشو بجنوب غرب اليابان، اكتشاف بؤرة تفشى جديدة لعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك فى أحد المدارس الابتدائية بالمدينة، وقالت قناة NHK التلفزيونية، إن عدد المصابين بالفيروس فى المدينة، وصل خلال الأيام التسعة الأخيرة إلى 97 شخصا. وهذا أكثر مما تم تسجيله خلال شهر ونصف، عندما كانت تسرى حالة طوارئ.
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، فى يوم الجمعة الماضى، أعلن رئيس بلدية كيتاكيوشو أن المدينة تشهد موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا. وشدد على أن السلطات، لم تتمكن حتى الآن من تحديد مصدر الإصابة فى ثلث الحالات.
 
 وذكر رئيس بلدية كيتاكيوشو، أنه سيتم فى الفترة من الأحد 31 مايو إلى 18 يونيو، إغلاق مختلف المواقع والمؤسسات، وخاصة  المكتبات والمتاحف والمسارح، بالإضافة إلى تقنين فترة الدراسة فى المدارس الابتدائية والثانوية.
 
ومع حلول الساعة 23:00 من يوم الأحد، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى اليابان، 17624 شخصا. وتوفى بسبب المرض 910 أشخاص بالمرض، وهناك 124 شخصا فى حالة خطيرة.
 

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فيروس كورونا

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