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اليوم العالمى للتدخين.. وزارة الصحة تنشر إنفوجراف عن أضرار التدخين

الأحد، 31 مايو 2020 01:50 م
اليوم العالمى للتدخين.. وزارة الصحة تنشر إنفوجراف عن أضرار التدخين انفو جراف وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إنفوجراف تحت عنوان انشر الوعي واحمي نفسك وغيرك من أضرار التدخين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.
 
واستعرضت وزارة الصحة فى الانفوجراف مجموعة من المعلومات الهامة بالتزامن مع يوم التدخين العالمي:
 
1 -  يعد تعاطي التبغ مسؤولة عن % 25 من جميع الوفيات الناجمة عن السرطان في العالم
 
2 -  يزيد تعاطي منتجات النيكوتين والتبغ من مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية وأمراض الرئة.
 
3 - يموت أكثر من مليون شخص سنويا نتيجة لتعرضهم للدخان غير المباشر.
 
4 - يضاعف الأطفال والمراهقون الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية من فرص تدخينهم للسجائر في مرحلة لاحقة من حياتهم مرتين على الأقل.
 
5 - يزيد استخدام السجائر الإلكترونية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة .
 
6 -يتسبب النيكوتين الموجود في السجائر الإلكترونية في الإدمان بدرجة كبيرة ويمكنه " الإضرار بأدمغة الأطفال التي مازالت في مرحلة النمو .
 
7 -دخان الأرجيلة (الشيشه) سام ، ويحتوي على مواد مسببة للسرطان .
 
8 -قد يتسبب مضغ التبغ في الإصابة بسرطان الفم وفقدان الأسنان وتحولها إلى اللون البني ، والبقع البيضاء ، ومرض اللثة.
 
 
 
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