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اليوم آخر موعد للتقدم لجائزة "لوريال - يونسكو" للسيدات بالتعليم العالى

الأحد، 31 مايو 2020 03:00 ص
اليوم آخر موعد للتقدم لجائزة "لوريال - يونسكو" للسيدات بالتعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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ينتهى الموعد الرسمي للتقدم لجائزة "لوريال – يونسكو" للسيدات 2020-2021، والتى أعلن عنها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو) في مجال العلوم، والتي تخصص هذا العام للعلوم الفيزيائية والرياضيات وعلوم الحاسب الآلي، والخاصة بإبداع المرأة وإنجازاتها البارزة فى التقدم العلمي فى مجال العلوم فى اليوم 31 مايو.
 
وتستهدف الجائزة تعزيز دور المرأة في مجال العلوم، ومكافأة الشخصيات العلمية المتميزة، حيث تبلغ قيمة الجائزة 100000 يورو.
 
ومن شروط الجائزة أن تتضمن الأوراق المطلوبة باللغة الإنجليزية وهى:
 
- السيرة الذاتية الخاصة بالمرشحة.
 
- شرح مختصر لأهمية استحقاق المرشحة للجائزة (200 – 400 كلمة).
 
- قائمة من المنشورات وبراءات الاختراع بادئة بالأحدث.
 
- أهم (10) مطبوعات صادرة للمرشحة مرتبة طبقاً للأهمية مع شرح موجز لأهميتها (أقل من 150 كلمة).
 
- 3 – 5 خطابات توصية من علماء متميزين من جهات مختلفة

علماً بأن المتقدمات للترشيح يمكنهم التسجيل مباشرة على الموقع الإلكتروني: https://www.forwomeninscience.com/fr/awards

وموافاة اللجنة الوطنية بصورة على البريد الإلكتروني التالي:
egnatcom@egnatcom.org.eg 
 
Natcom.egypt@gmail.com 
 
ومن المقرر أن يتم اختيار مبدئى للترشيحات في يوليو 2020، ويتم الفحص من قبل هيئة التحكيم خلال شهر سبتمبر 2020.
 
 

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