اليوم السابع
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الهند تعلن طرد مسؤولين فى السفارة الباكستانية وتتهمهم بالتجسس

الأحد، 31 مايو 2020 07:00 م
الهند تعلن طرد مسؤولين فى السفارة الباكستانية وتتهمهم بالتجسس الهند - صورة ارشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن الهند تعلن طرد مسؤولين في السفارة الباكستانية وتتهمهم بالتجسس. 

وفيما قررت السلطات الهندية، اليوم السبت، تمديد تدابير الإغلاق فى مناطق احتواء وباء فيروس كورونا بجميع أنحاء البلاد حتى 30 يونيو المقبل، مع السماح باستئناف كافة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا خارج تلك المناطق.

وأفادت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية أنه المقرر أن تنتهى المرحلة الرابعة من الإغلاق العام غدًا الأحد، والذى تشهده الهند منذ مارس الماضى لاحتواء تفشى جائحة كورونا.

ووفقا لقرار وزارة الداخلية الهندية، سيتم تطبيق تدابير الإغلاق بشكل صارم فى المناطق المحددة لاحتواء الوباء، فيما سيتم تخفيف القيود خارجها على ثلاث مراحل.

وفى المرحلة الأولى، سيمسح لدور العبادة، والمطاعم، والفنادق والمراكز التجارية بفتح أبوابها بدءا من 8 يونيو المقبل، وستفتح المدارس والكليات فى المرحلة الثانية بعد اتخاذ قرار فى ذلك الشأن فى شهر يوليو القادم.

فيما سيظل عدد محدود من الأنشطة محظورا فى أنحاء البلاد منها الطيران الدولي، وشبكة المترو، و دور السينما، والصالات الرياضية، والقاعات والمنشآت الترفيهية، والمسارح، بالإضافة إلى الفعاليات الاجتماعية والسياسية والرياضية والثقافية والدينية التى تتضمن أعدادا كبيرة، على أن يتخذ القرار بشأن استئنافها فى المرحلة ثالثة وفقا لتقييم الموقف.

يذكر أن إجمالى الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 فى الهند بلغ حتى اليوم 4 آلاف و971 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالى حالات الإصابة المؤكدة 173 ألفا و763 حالة.


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