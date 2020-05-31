نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، أن البلاد سجلت رقما قياسيًا آخر لإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد بـ 8380 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 182143 حالة، وقالت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إنديا توداي" الهندية اليوم الأحد - إن عدد الوفيات ارتفع أيضا بمقدار 193 حالة، ووصل إجماليه إلى 4971 حالة..بينما زادت حالات الشفاء التام بمقدار 4614 ووصلت إلى 86983 في الساعات الـ 24 الماضية.

وكانت الحكومة الهندية قد قررت في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد قرار إغلاق البلاد حتى 30 يونيو المقبل، لمحاولة السيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.كما قسمت البلاد إلى مناطق حمراء وبرتقالية وخضراء اعتمادًا على الوضع الوبائي. ففي المناطق الخضراء والبرتقالية، حيث معدل الإصابة منخفض نسبيًا، تم السماح لوسائل النقل العام وبعض الشركات بالعمل، وإن كان ذلك مع بعض القيود.

وأفادت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية أنه المقرر أن تنتهى المرحلة الرابعة من الإغلاق العام اليوم الأحد، والذى تشهده الهند منذ مارس الماضى لاحتواء تفشى جائحة كورونا.

ووفقا لقرار وزارة الداخلية الهندية، سيتم تطبيق تدابير الإغلاق بشكل صارم فى المناطق المحددة لاحتواء الوباء، فيما سيتم تخفيف القيود خارجها على ثلاث مراحل.

وفى المرحلة الأولى، سيمسح لدور العبادة، والمطاعم، والفنادق والمراكز التجارية بفتح أبوابها بدءا من 8 يونيو المقبل، وستفتح المدارس والكليات فى المرحلة الثانية بعد اتخاذ قرار فى ذلك الشأن فى شهر يوليو القادم.

فيما سيظل عدد محدود من الأنشطة محظورا فى أنحاء البلاد منها الطيران الدولي، وشبكة المترو، و دور السينما، والصالات الرياضية، والقاعات والمنشآت الترفيهية، والمسارح، بالإضافة إلى الفعاليات الاجتماعية والسياسية والرياضية والثقافية والدينية التى تتضمن أعدادا كبيرة، على أن يتخذ القرار بشأن استئنافها فى المرحلة ثالثة وفقا لتقييم الموقف.