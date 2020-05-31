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النيابة تطلب التحريات فى ضبط خادمتين بتهمة سرقة فيلا بالتجمع الأول

الأحد، 31 مايو 2020 04:00 ص
النيابة تطلب التحريات فى ضبط خادمتين بتهمة سرقة فيلا بالتجمع الأول سرقة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة باستعجال تحريات المباحث فى واقعة ضبط  خادمتين بتهمة سرقة محتويات فيلا بالتجمع الأول، وكان كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وأن خادمتين وراء الحادث، وتحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بأن مالك شركة - مقيم بإحدى الفيلات بدائرة القسم، باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية، مبالغ مالية، هاتف محمول، سماعة بلوتوث، جهاز باور بنك، 5 ساعات ماركات مختلفة، 2 حقيبة يد حريمى بداخلهما  زجاجات عطور، 3 فرشة شعر ، 2 جهاز سشوار) من داخل الفيلا سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة. 
 
وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وبإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الفيلا، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وفحص  العاملين السابقين والحالين المترددين على الفيلا محل البلاغ أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (خادمة سابقة طرف المجنى عليه - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالاشتراك مع صديقتها وتعمل خادمة و مقيمة بذات العنوان).
 
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرت الأولى بأنها نظرا ً لسابقة عملها كخادمة طرف المجنى عليه إختمرت فى ذهنها فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك استعانت بصديقتها المتهمة الثانية حيث تمكنتا من التسلل للفيلا بأسلوب (التسلق) والدلوف عبر سلم خشبى بحديقة الفيلا، والاستيلاء على المسروقات.
 
تم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها  لدى ( عميلهما - عامل بمخبز - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) كما تم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات بمسكن المتهمة الأولى، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 

 


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