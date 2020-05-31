اليوم السابع
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النيابة تستعلم عن حالة شرطيين أصيبا أثناء ضبطهما متهمين فى الموسكى

الأحد، 31 مايو 2020 11:49 ص
النيابة تستعلم عن حالة شرطيين أصيبا أثناء ضبطهما متهمين فى الموسكى سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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استعلمت النيابة العامة بجنوب القاهرة، عن الحالة الصحية لإثنين من أفراد الشرطة أصيبا باعيرة نارية أثناء ضبط شقيقين بنطاق دائرة قسم الموسكى هاربين من جريمة قتل بمحافظة أسيوط، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة ، وردت معلومات تُفيد تردد بعض الأشخاص من غير العاملين بذات المنطقة على أحد المحلات تحت الإنشاء، وبإستبيان الأمر تلاحظ لهم فتح أحد المحال وأثناء ذلك فوجئا بإطلاق أعيرة نارية من داخل المحل تجاههما ، نتج عنها إصابة إثنين من رجال الشرطة، وعقب ذلك قام شخصان بالخروج من داخل المحل، وقيام أحدهما بإطلاق عدة أعيرة نارية فى الهواء لتمكينهما من الهرب.

وبتتبع خط سير هروب المتهمان تم ضبطهما وتبين أنهما كلٍ من، تاجر ملابس وصاحب المحل "تحت الإنشاء" محل الواقعة وأصل بلدته مركز الفتح بمحافظة أسيوط مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تزوير"، وبحوزته (طبنجة "مرخصة له"و13 طلقة لذات العيار)، و"شقيق الأول"شريك بذات المحل ومقيم بذات العنوان، وعُثر بمحل الواقعة على 2 ظرف فارغ لذات العيار.

وبمواجهتهما أقرا بسابقة حدوث مشاجرة بينهما وبين آخرين بأصل بلدتهما مركز الفتح - أسيوط ، منذ حوالى خمسة أيام نتج عنها وفاة أحد الأشخاص، قاما على إثرها بترك بلدتهما والإختباء داخل المحل ملكهما خشية الثأر منهما، وأثناء سيرهما بالمنطقة محل الواقعة شاهدا بعض أهلية المتوفى، فقاما بالعودة إلى المحل للاختباء بداخله وحال قدوم القوة الأمنية قام الأول بإطلاق أعيرة نارية تجاههما ظناً منه أنهما من ذوى أهلية المتوفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.


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