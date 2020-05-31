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النائب محمد الفيومى يعلن إصابة 8 من أفراد أسرته بفيروس كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 12:05 ص
النائب محمد الفيومى يعلن إصابة 8 من أفراد أسرته بفيروس كورونا النائب محمد الفيومي
كتبت نورا فخرى وإبراهيم سالم

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أعلن النائب محمد الفيومى عضو مجلس النواب بدائرة طوخ بالقليوبية، إصابة 8 أفراد من أسرته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهم "زوجتا ابنيه الاثنين والباقي من أفراد الأسرة"، مؤكدًا أنه فى صحة جيدة ولم يصب بالفيروس.

وأكد "الفيومي" في بيان له، أنه اكتشف إصابة أفراد أسرته منذ 3 أيام، وقام باتباع تعليمات وزارة الصحة والتواصل معها، التى أكدت الإصابة بالفيروس ومن ثم تم عمل عزل منزلي لأفراد الأسرة.

وأضاف، أن الحالة الصحية لأفراد أسرته مستقرة، داعيًا لهم بالشفاء العاجل من هذا الفيروس اللعين، أنه استبق وقام بعزل أفراد اسرته منزليا، موضحا أن هذه رسالة للمجتمع، موضحا "أقدر أوديهم أفضل مستشفى لكن هناك حالات صعبة وأولى، وأنا شخصت الحالات في أولها، وبدأنا في العلاج سريعا وهو ما أثر إيجابيا قبل عمل المسحة".

وأوضح، أنه يتم الآن تقديم العلاج للحالات الإيجابية بين أفراد أسرته، بالإضافة إلى استمرار باقى الأفراد التى تحولت نتيجتهم إلى سلبية للانتهاء تماما من الفيروس.

يأتى ذلك بعد أن كشف المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب حقيقة إصابة النائب هشام مجدي بفيروس كورونا المستجد.

وقال فوزي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن النائب هشام مجدي تم أخذ مسحة منه لأنه يعاني من بعض الأعراض التنفسية، ولكن نتيجة المسحة لم تظهر بعد.


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