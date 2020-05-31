اليوم السابع
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"المصرية للاتصالات" تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول 11 يونيو المقبل

الأحد، 31 مايو 2020 10:54 ص
"المصرية للاتصالات" تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول 11 يونيو المقبل عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة
كتبت هبة السيد

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن موعد الإعلان عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة لها للثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية، وذلك يوم الخميس الموافق 11 يونيو المقبل، قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن. وكانت الشركة قد حققت إيرادات مجمعة فى عام 2019  بلغت 25.8 مليار جنيه بنسبة نمو 13% عن العام ألذى سبقه. 
 
وبلغ صافى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5.8 مليار جنيه في 2019، وبعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر يرتفع إلى 7.1 مليار جنيه بنسبة نمو 21%. وبلغ صافى الربح بعد الضرائب 4.4 مليار جنيه في 2019 بنسبة نمو 33% مدفوعاً بأرباح فروق العملة وإيرادات الاستثمار من فودافون.
 
كما بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 28% متماشياً مع توقعات الشركة. و  بلغ صافى الدين 15 مليار جنيه، محققاً نسبة صافى الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقدارها 2.1 مرة مقارنة بـ2.2 مرة بنهاية 2018.
 
وبلغت الحصة السوقية للإنترنت فائق السرعة 80% خلال عام 2019 بزيادة في عدد المشتركين قدرها 569 ألف مشترك في حين بلغ متوسط العائد لكل مستخدم 101 جنيه، فيما بلغ عدد مشتركى التليفون المحمول 5.1 مليون عميل بنهاية 2019.
 
وبلغت النفقات الرأسمالية 12.7 مليار جنيه، و76.4 مليون جنيه تبرعات وأنفقت الشركة 1.3 مليار جنيه لتنفيذ برنامج المعاش المبكر والذى سمل 3 آلاف موظف. و بلغ عدد العاملين بالشركة أكثر من 47 ألف عامل بمتوسط دخل سنوي 135.9 ألف جنيه.
 
ومن المنتظر أن تتسلم المصرية للاتصالات أرباحاً من حصتها بفودافون بقيمة 700 مليون جنيه في يونيو المقبل.

المصرية للاتصالات

النتائج المالية

نتائج المصرية للاتصالات

ارباح المصرية للاتصالات

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