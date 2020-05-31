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المترو: تعديل مواعيد التشغيل اليومى لتناسب التعديلات الجديدة لحظر التجوال

الأحد، 31 مايو 2020 03:35 م
المترو: تعديل مواعيد التشغيل اليومى لتناسب التعديلات الجديدة لحظر التجوال مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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أكدت مصادر بشركة المترو أنه سيتم تعديل مواعيد التشغيل اليومى للخطوط الثلاثة لتناسب التعديلات الأخيرة فى مواعيد حظر التجوال من 8 مساء حتى 5 من صباح اليوم التالى.
 
وأضاف المصادر لـ"اليوم السابع"،أنه سيتم تعديل مواعيد بداية التشغيل اليومى، وجارى دراسة بداية التشغيل اليومى 5 أو 5.30 صباحًا، فيما لن يتم تغيير مواعيد نهاية التشغيل اليومى.
 
كان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، قد قال إن الحظر سيكون من 8 مساء وحتى 5 صباحا اعتبار من اليوم وتخصيص خط ساخن 105 بوزارة الصحة و15311 خاص بمستشفيات التعليم العالي للاستفسار عن كورونا. 
 
جاء ذلك خلال مؤتمر بمقر وزارة الدولة للأعلام لإعلان ما توصلت له اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة فييروس كورونا المستجد.

واضاف أنه سيتم تخصيص رقم بكل محافظة للاستفسار عن كورونا يحدده المحافظين، سيتم زيادة عدد الوحدات الصحية لمتابعة حالات كورونا وكلف رئيس الوزراء بمتابعة اسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة ومتابعة نظم الوقاية.

 


السكة الحديد

مواعيد الحظر الجديدة

القطارات

اخبار مصر

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