اليوم السابع
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المالية: نشر الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا على منصاتنا

الأحد، 31 مايو 2020 12:47 م
المالية: نشر الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا على منصاتنا الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أحمد يعقوب

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«المالية» تُسهم في بناء الوعي الوطني لمكافحة «كورونا»
 ترجمة ونشر بعض التجارب الدولية الناجحة في مواجهة الفيروس المستجد
الحكومة تتعامل مع الأزمة باحترافية.. ويجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية   

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإسهام الفعَّال فى الجهود التى تبذلها الدولة لبناء وتنمية الوعى الوطنى صحيًا ووقائيًا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال نشر الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبعض التجارب الدولية الناجحة، على المنصات الإلكترونية المعتمدة للوزارة ومصالحها بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى؛ إدراكًا بحتمية تضافر الجهود فى مجابهة هذه الأزمة، خاصة أن الرهان الحقيقى على وعى والتزام المواطنين، فى تجاوز تداعيات الفيروس والحد من انتشاره.
 
أشاد الوزير بالجهود التى تبذلها الحكومة فى التعامل الاحترافي وفقًا لأحدث الخبرات الدولية مع تداعيات محنة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره وتخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة: صحيًا، واجتماعيًا واقتصاديًا، لدى المواطنين وبعض القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، إضافة إلى عودة المصريين العالقين بالخارج لأرض الوطن، والسعى العلمى الجاد للتوصل إلى علاج للفيروس، مشددًا على أنه يجب التزام الكافة: أفرادًا ومؤسسات ومصانع ووحدات إنتاج بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ حرصًا على سلامة جميع المواطنين، بما يضمن انحسار الفيروس، والحد من انتشاره.
 
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم ترجمة ونشر تقرير موجز عن تجربة الصين فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، عبر موقعها بالإنترنت وغيره من المنصات الإلكترونية المعتمدة؛ حتى يمكن الإسهام الفعَّال فى إرساء دعائم الوعى السليم ببعض التجارب الدولية فى مجابهة هذا الفيروس، لافتًا إلى أن هذا التقرير يتضمن ترجمة موجزة لبروتوكولات التشخيص والوقاية والعلاج لفيروس كورونا المستجد، الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية الصينية وإدارة مكتب الدولة للطب الصينى التقليدى.

وزارة المالية

الإجراءات الاحترازية

كورونا

محمد معيط وزير المالية

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