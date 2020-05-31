الكرملين: بوتين سيعلن عن موعد جديد للتصويت حول التعديلات الدستورية

كتب محمد عبد المجيد

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، سيعلن عن موعد جديد للتصويت حول التعديلات الدستورية فى الوقت الذى سيعتبره مناسبا بناء على الأوضاع الصحية، وقال بيسكوف، فى حديث بثته قناة "روسيا-1"، اليوم الأحد، "هذه القرارات يتخذها الرئيس الروسي، وأنتم تعرفون أنه يدعو الجميع إلى عدم الانجرار وراء البديهة"، مؤكدا ضرورة الاعتماد على المعطيات الدقيقة للعلماء والخبراء والجهات المعنية.

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أضاف ديميترى بيسكوف، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين "سيعلن عن موعد جديد فى الوقت الذى سيعتبره مناسبا".

وأشار بيسكوف، مع ذلك إلى أن الاجتماعات التى يجريها الرئيس الروسى عبر جسر فيديو مع عدم عقد لقاءات شخصية، أمر مبرر انطلاقا من ضرورة حمايته من خطر الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هذه الإجراءات لا تؤثر على جدول أعماله.

وسبق، أن تقدم بوتين بمبادرة لإجراء حزمة تعديلات فى الدستور الروسى صادق عليها برلمان البلاد، وكان من المخطط له تنظيم تصويت عام فى البلاد بشأن تطبيق هذه الإجراءات يوم 22 أبريل، إلا أن السلطات اتخذت قرارا بتأجيله إلى موعد آخر بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.