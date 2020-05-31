في الوقت نفسه، أعرب بيسكوف، عن أمله في أن تبدأ العودة إلى المزيد من الفعاليات العامة في المستقبل المنظور.
وأشار إلى أن بوتين، سيعلن عن موعد جديد للتصويت على الدستور الروسي عندما يرى الوقت مناسباً.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، شدد على ضرورة التعامل بحرص مع رفع بعض القيود المفروضة للحد من تفشى فيروس كورونا، من أجل العودة للعمل، وأوضح الرئيس الروسى، أن العديد من البلدان رفعت القيود، لكنها أعادت فرضها من جديد. 