موسكو (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف، اليوم الأحد، أن الاجتماعات بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستستمر عن بعد، وذلك بسبب الحاجة إلى حماية رئيس الدولة فى ظل انتشار فيروس كورونا، وقال بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية - "هذا يرجع إلى الحاجة لحماية الرئيس فقط من التعرض بطريقة أو بأخرى لخطر العدوى، هذا أمر مبرر، ولا يؤثر بأي شكل من الأشكال على جدول عمله، فنحن نرى رئيسنا يعمل بنشاط ".

في الوقت نفسه، أعرب بيسكوف، عن أمله في أن تبدأ العودة إلى المزيد من الفعاليات العامة في المستقبل المنظور.

وأشار إلى أن بوتين، سيعلن عن موعد جديد للتصويت على الدستور الروسي عندما يرى الوقت مناسباً. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، شدد على ضرورة التعامل بحرص مع رفع بعض القيود المفروضة للحد من تفشى فيروس كورونا، من أجل العودة للعمل، وأوضح الرئيس الروسى، أن العديد من البلدان رفعت القيود، لكنها أعادت فرضها من جديد.

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال بوتين "نحتاج أن نفهم، مع أخصائيينا، مع الأطباء، كيف نعمل معا فى هذا الاتجاه".

وسجلت موسكو، التى تعتبر أكبر بؤرة لتفشى فيروس كورونا فى روسيا، اليوم السبت 3599 حالة شفاء من كوفيد-19 مقابل 2367 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح هذا سادس يوم على التوالى يفوق فيه عدد المتعافين عدد المصابين.