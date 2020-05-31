الكبسولة كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

رويترز

بعد أقل من 19 ساعة من انطلاقها من فلوريدا، التحمت الكبسولة كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس، والتى تقل رائدى الفضاء بوب بنكين ودوج هيرلى بمحطة الفضاء الدولية، اليوم الأحد، لتصبح أول كبسولة أمريكية مأهولة تقوم بهذه المهمة منذ 2011.

وتمثل عملية الإطلاق التى نفذتها أمس السبت، شركة صناعة الصواريخ الخاصة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، قفزة جديدة بمجال الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، الذى اقتحمته الشركة بهدف القيام برحلات أقل كلفة وأكثر تكرارا.

كما تمثل أول سابقة لقيام شركة تجارية بتطوير مركبات فضائية، تنقل رواد فضاء أمريكيين وامتلاكها وتشغيلها بالكامل وليس إدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا).

وكان مكوك الفضاء فالكون 9 التابع لسبيس إكس، انطلق من مركز كنيدى للفضاء فى الساعة 3:22 مساء بالتوقيت المحلى (19:22 بتوقيت جرينتش) فى رحلته إلى محطة الفضاء الدولية.