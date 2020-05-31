اليوم السابع
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القمامة بدل الكمامة.. خطأ يتسبب فى إقالة رئيس وسكرتير وحدة محلية بالفيوم

الأحد، 31 مايو 2020 05:59 م
القمامة بدل الكمامة.. خطأ يتسبب فى إقالة رئيس وسكرتير وحدة محلية بالفيوم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالى

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قرر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم إعفاء كل من رئيس الوحدة المحلية بقرية المشرك قبلى التابعة لمركز يوسف الصديق، وسكرتير الوحدة المحلية، والموظف المختص عن إعداد الخطابات للجهات ذات الصلة، وإحالتهما للتحقيق بعد تداول أحد الخطابات بشأن ضرورة ارتداء "الكمامة" للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم أن الخطاب الذى تم إرساله به أخطاء إملائية جسيمة غيرت المعنى المقصود من توجيهات التصدى لفيروس كورونا والتشديد على ضرورة ارتداء "الكمامة" تفعيلاً للإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة للحد من العدوى بفيروس كورونا.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم أن الموظف المسئول عن إعداد الخطاب لم يراع الدقة ولم يلتزم بمهام عمله، كما قام سكرتير الوحدة المحلية بالتوقيع على الخطاب دون قراءته، فيما غاب الدور الإشرافى لرئيس الوحدة المحلية فى المتابعة، ما يعد إخلالاً جسيماً بمهام ومتطلبات العمل.

وكانت الوحدة المحلية بالقرية أصدرت بيانا تطالب المواطنين فيه بارتداء الكمامة للحماية من فيروس كورونا المستجد فتم كتابة كلمة "القمامة" بدلا من "الكمامة".


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