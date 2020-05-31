اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الفاو: تضرر 900 ألف شخص من الفيضانات فى الصومال من بينهم 400 ألف نازح

الأحد، 31 مايو 2020 01:18 م
الفاو: تضرر 900 ألف شخص من الفيضانات فى الصومال من بينهم 400 ألف نازح الصومال- ارشيفيه
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد ايتيان بيترشميت ممثل الفاو في الصومال "أن الصومال بلد يعاني الكثير من التحديات في الأوضاع العادية، وبالإضافة إلى تهديد جائحة فيروس كورونا، تواجه العديد من المجتمعات في الصومال مشكلة الجراد الصحراوي والفيضانات العنيفة خلال موسم الأمطار الرئيسي للمحاصيل .

وأضاف بيترشميت لقد تم رصد فيروس كورونا أول مرة في الصومال في منتصف مارس ومنذ ذلك الحين سجلت الصومال واحدة من أعلى الإصابات في شرق أفريقيا مما زاد من عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات الطارئة للغذاء وسبل العيش.

وقال بيترشميت " إن أرواح البشر وسبل العيش في خطر من هذه الجائحة، كما تواجه الصومال أسوأ موجة من الجراد الصحراوي منذ عقود، وتؤثر الفيضانات الشديدة على أكثر من 900 ألف شخص من بينهم 400 ألف صومالي نازح.

ومن جانبها حذرت وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية التي تديرها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من تضاعف عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد ثلاثة أضعاف في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر ليصل إلى 3.5 مليون مقارنة مع بداية العام. وهذا يعني أن أكثر من ربع سكان البلاد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية طارئة. ويزيد هذا بنسبة 100 % عن معدل أرقام الجوع في أي سنة، وهو أعلى مستوى من الاحتياجات الإنسانية في الصومال منذ يوليو 2017 عندما بلغ الجفاف في البلاد ذروته.

 

 

 


الفاو

الأمم المتحدة

الصومال

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة